Maduro in tribunale a New York si dichiara innocente | Sono prigioniero di guerra Le accuse di narcotraffico | come si è presentato al giudice – La diretta
Nicolas Maduro si è presentato in tribunale a New York, dichiarandosi innocente e definendosi “prigioniero di guerra”. Le accuse di narcotraffico, avanzate dagli Stati Uniti, sono state oggetto di attenzione durante l’udienza. A due giorni dal blitz che ha portato al suo rapimento, la situazione tra Venezuela e Stati Uniti rimane tesa, alimentando incertezza sulla vicenda.
A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Nicolas Maduro in tribunale a Manhattan, le accuse per narcotraffico: «Lo difende l’avvocato di Assange» – La diretta
Leggi anche: Nicolas Maduro in tribunale, le accuse di narcotraffico: chi è l’avvocato d’ufficio che lo difende. Londra e Ue contro Trump sulla Groenlandia – La diretta
Cosa succede quando Maduro arriva nel tribunale di New York; Maduro oggi in tribunale, parte il processo a New York: le accuse e gli imputati; Maduro trasferito dal carcere al tribunale. Ecco la famigerata prigione di Brooklyn in cui è stato rinchiuso; Maduro in carcere a Brooklyn. Oggi alle 12 è in tribunale.
Maduro in aula nel tribunale di New York: «Sono io il presidente, sono innocente». Il caudillo parla in spagnolo - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it
Maduro scortato dal carcere di Brooklyn al tribunale di Manhattan: "Sono innocente" - Maduro al tribunale di Manhattan: trasferito dal carcere di Brooklyn per la prima udienza davanti ai giudici federali, dove vengono letti i capi d’accusa a suo carico. notizie.it
Venezuela, Maduro in tribunale con i piedi incatenati: "Io innocente, sono un uomo perbene". E Trump minaccia tutti, dalla Colombia alla Groenlandia - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, si è dichiarato "non colpevole" davanti al giudice 92enne Alvin Hellerstein a New York. affaritaliani.it
"Non sono colpevole, sono innocente. Sono un uomo perbene". Queste le prime parole di #NicolasMaduro, rivolgendosi al giudice Alvin Hellerstein nell'aula del tribunale federale di Manhattan, a #NewYork x.com
New York, Maduro scortato fino al Tribunale. Caracas, attesa per il giuramento di Rodriguez. Trump minaccia Cuba, Colombia, Messico e dice di avere "bisogno della Groenlandia". Il premier del territorio autonomo danese: "Ora basta fantasie". Tutti gli aggior - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.