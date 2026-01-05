Maduro in tribunale a New York si dichiara innocente | Sono prigioniero di guerra Le accuse di narcotraffico | come si è presentato al giudice – La diretta

Nicolas Maduro si è presentato in tribunale a New York, dichiarandosi innocente e definendosi “prigioniero di guerra”. Le accuse di narcotraffico, avanzate dagli Stati Uniti, sono state oggetto di attenzione durante l’udienza. A due giorni dal blitz che ha portato al suo rapimento, la situazione tra Venezuela e Stati Uniti rimane tesa, alimentando incertezza sulla vicenda.

A due giorni dal blitz che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro, resta alta la tensione tra Venezuela e Stati Uniti. Nella notte tra domenica e lunedì, Donald Trump è tornato a minacciare un secondo attacco contro il Paese venezuelano, dove nelle scorse ore la Corte Suprema ha conferito l’incarico di presidente ad interim a Delcy Rodriguez, vice di Maduro. «Stiamo trattando con le persone che sono appena entrate in carica. Non chiedetemi chi sia al comando, perché vi darò una risposta che sarà molto controversa: siamo noi al comando», ha detto il presidente americano senza usare mezzi termini o giri di parole. 🔗 Leggi su Open.online

