Caporalato indagato cognato di Attilio Fontana | commissariata Paul&Shark

Un uomo, cognato del presidente di Regione Lombardia, è stato indagato dalla Procura di Milano per caporalato insieme ad altre cinque persone. L’indagine riguarda lo sfruttamento nel settore della moda e del made in Italy. Contestualmente, è stata commissariata l’azienda di abbigliamento Paul&Shark. L’indagine si concentra sulle presunte attività illegali nel settore, senza coinvolgimenti di altri soggetti noti pubblicamente.

I pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini. L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle 8 del mattino alle 22 nella produzione dei capi del brand Paul&Shark, il marchio internazionale la cui attività produttiva si svolge principalmente nella sede di via Piemonte a Varese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caporalato, indagato cognato di Attilio Fontana: commissariata Paul&Shark Articoli correlati Caporalato: indagato cognato di Attilio Fontana, commissariata Paul&SharkAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano... Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&SharkIl cognato del presidente di Regione Lombardia, Andrea Dini, è indagato con altre 5 persone per caporalato. Una raccolta di contenuti su Attilio Fontana Argomenti discussi: Valentina Merli, la bolognese che ha vinto l’Oscar: Mi dispiace che l’Italia sia assente. Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy ... ilgiornale.it Andrea Dini, il cognato del presidente della Lombardia Fontana indagato per capolaratoAndrea Dini, cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della 'Dama Spa' è indagato dalla Procura di Milano ... ilmessaggero.it