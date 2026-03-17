Processo Becciu in Vaticano | nullità relativa del primo grado Si riapre dibattimento

Nel Vaticano si è tenuto il processo riguardante la gestione dei fondi della Santa Sede, con tra gli imputati il cardinale Angelo Becciu. Durante l'udienza è stata dichiarata la nullità relativa del primo grado e si è deciso di riaprire il dibattimento. La vicenda coinvolge dieci persone e riguarda questioni legate alle finanze della Santa Sede.

Vaticano. Novità nel processo sulla gestione dei fondi della Santa Sede che vede tra i dieci imputati anche il cardinale Angelo Becciu. La Corte d’Appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Processo Becciu in Vaticano: “nullità relativa” del primo grado. Si riapre dibattimento Articoli correlati Processo Becciu, decretata la “nullità relativa” del primo grado. Riparte il dibattimentoCittà del Vaticano, 17 marzo 2026 - La Corte d'appello vaticana ha decretato la "nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Vaticano, chiesti atti al Pg. Riparte il dibattimento sul processo BecciuLa Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo Becciu. Processo Becciu in Vaticano: “nullità relativa” del primo grado. Si riapre dibattimento Altri aggiornamenti su Processo Becciu Temi più discussi: Chiesti atti al Pg, riparte il dibattimento sul processo Becciu; Il Papa: Non c’è Stato senza giustizia, il processo giusto contribuisce alla credibilità; Giustizia vaticana e Stato di diritto. Senza giustizia non esiste uno Stato. Papa Leone XIV e il messaggio alla magistratura vaticana; Leone XIV, il trasloco low profile: è tornato al Palazzo Apostolico dopo 13 anni, con lui i 2 segretari. E intanto lancia il monito ai... Vaticano, da rifare il processo al cardinale Becciu: i dettagli della decisione dei giudiciProcesso Becciu: la Corte d’Appello vaticana ordina di rifare il dibattimento e di depositare tutti gli atti, riaffermando il diritto alla difesa. Ecco tutti i dettagli della decisione. notizie.it La Corte d'appello vaticana ordina di rifare il processo Becciu. Condanne annullateLa Corte prima annulla la condanna sull’acquisto di un immobile a Londra dichiarando la nullità relativa del processo, poi dispone la rinnovazione del dibattimento. Il problema? Il Promotore di gi ... ilfoglio.it Processo al Cardinale Becciu, clamoroso: tutto da rifare. Ivano Iai: «Siamo più sereni, rivelate le ambiguità delle accuse iniziali» L’avvocato vicino alla famiglia del cardinale di Pattada commenta l’annullamento della condanna in primo grado. I legali del porpo - facebook.com facebook Corte d'Appello del Vaticano: "Da rifare il processo al cardinale Angelo Becciu" #cardinaleangelobecciu x.com