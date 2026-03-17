Processo Becciu decretata la nullità relativa del primo grado Riparte il dibattimento

La Corte d'appello vaticana ha annunciato che il primo grado del processo Becciu è stato dichiarato nullo con una decisione di nullità relativa. La decisione riguarda le procedure adottate in quella fase e apre la strada a un nuovo dibattimento, che riprenderà nei prossimi mesi. La vicenda coinvolge un procedimento giudiziario in corso all’interno della Santa Sede.

Città del Vaticano, 17 marzo 2026 - La Corte d'appello vaticana ha decretato la " nullità relativa" del primo grado del processo Becciu. Ha dunque ordinato "la rinnovazione del dibattimento", il deposito in cancelleria di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio e ha fissato al 22 giugno la comparizione delle parti al fine di stabilire il calendario delle udienze. La Corte nell'ordinanza precisa che "non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti". La questione riguarda, tra i vari rilievi, il mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio da parte del Promotore di giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Processo Becciu, decretata la “nullità relativa” del primo grado. Riparte il dibattimento Articoli correlati Vaticano, chiesti atti al Pg. Riparte il dibattimento sul processo BecciuLa Corte d’appello vaticana ha decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo Becciu. Acquisto di un palazzo a Londra, la corte d’appello vaticana annulla il primo grado del processo al cardinale Angelo BecciuLa Corte d’Appello vaticana ha annullato il primo grado del processo al cardinale Angelo Becciu, Raffaele Mincione e Cecilia Marogna per l’acquisto... Contenuti utili per approfondire Processo Becciu Il processo al cardinale Becciu è da rifare, la decisione della corte d’appello vaticanaI giudici vaticani hanno ordinato la «rinnovazione del dibattimento». Tra le motivazioni la mancata pubblicazione dei Rescripta del Papa ... editorialedomani.it Processo Becciu, colpo di scena della Corte d'Appello vaticana: «Rinnovare il dibattimento». Si ricomincia (quasi) da zeroNuovo colpo di scena. Il famoso processo Becciu è da rifare e si riparte (quasi) da zero. Dopo poco meno di due mesi di silenzio i giudici ... msn.com