Questa mattina si è aperto il processo alla corte d’appello di Milano, con il giudice che ha subito ottenuto il soprannome di “giudice ammazzasentenze”. Lo svolgimento si concentra sulle accuse e sui testimoni chiamati a deporre, mentre le parti si preparano a discutere le accuse mosse contro il magistrato. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, anche perché riguarda un tema delicato e molto discusso nel mondo della giustizia.

**Morto a Roma, all’età di 95 anni, il giudice Corrado Carnevale, una figura iconica della magistratura italiana.** Era il presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, un ruolo di enorme importanza nel sistema legale nazionale. La sua morte, accaduta nel pomeriggio del 4 febbraio 2026, ha chiuso un’epoca nella storia della magistratura italiana. Carnevale era noto per il suo impegno, per la sua capacità di annullare sentenze, per la sua influenza sulle procedure processuali, spesso criticata o persino oscurata nel tempo. Con un’esperienza di oltre cinquant’anni all’interno del sistema, fu protagonista di un processo che ha visto l’intero paese dibattersi tra riconoscimenti e accuse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte d’Appello di Milano denuncia ancora una volta come i processi in tv alimentino morbositá e distorsioni della realtà.

