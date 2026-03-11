Alle ore 21:00 si sfidano il Real Madrid e il Manchester City negli ottavi di finale della Champions League 20252026. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e vedono le scelte di allenatori e giocatori per questa importante partita. Si attendono le formazioni schierate in campo per la prima frazione di gioco di questa sfida europea.

Mercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma.» Mago Forest non ha dubbi: «È una Juve che può andare in Champions League, ma che ci andiamo a fare con questa squadra? Su Vlahovic.» Lewandowski può davvero andare alla Juventus? Tra suggestione e realtà, qual è il più grande ostacolo nell’operazione. La situazione Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata! Totti Roma, svelato il ruolo in società dell’ex capitano giallorosso! Contatti tra le parti avviati ma. Hellas Verona, la nota dopo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Real Madrid Manchester City, le scelte in vista della sfida di Champions League

Articoli correlati

Real Madrid-Manchester City (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli attacchi battono le difese al Bernabeu?Le sfide tra Real Madrid e Manchester City hanno caratterizzato le ultime stagioni di Champions League e in diversi casi da quell’incrocio è uscita...

Leggi anche: Real Madrid-Manchester City, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Contenuti utili per approfondire Real Madrid Manchester

Temi più discussi: Anteprima Real Madrid - Manchester City, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Real Madrid-Manchester City: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficiali, Mbappé out; Real Madrid-Manchester City in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioni; Andata ottavi di finale di Champions League: formazioni ufficiali, probabili formazioni e ultime notizie dalle squadre.

Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è HaalandAl Santiago Bernabéu va in scena l’attesissimo ottavo di finale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, con le scelte di formazione dei due allenatori al centro delle prime ... tuttomercatoweb.com

Real Madrid-Manchester City: dove vederla (tv e streaming), orario e formazioni ufficialiTornano le notti di Champions League e al Santiago Bernabeu va in scena uno dei grandi classici degli ultimi anni, Real Madrid-Manchester City. I blancos di Alvaro Arbeloa hanno superato ai playoff il ... ilmessaggero.it

Lora wak e tremendo partido di UEFA Champions Leage entre Real Madrid i Manchester City na Captain's Club Curacao - facebook.com facebook

#RealMadridManchesterCity, le probabili formazioni di #Arbeloa e #Guardiola x.com