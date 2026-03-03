In occasione della Giornata internazionale dei Diritti della Donna, si svolge un incontro dedicato a Micòl e alle altre figure femminili presenti nelle opere di Bassani. L'evento si concentra sulla rappresentazione delle donne nei racconti dello scrittore, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento. La discussione si focalizza sulla figura di Micòl e sul ruolo delle donne nelle narrazioni di Bassani.

’Micòl e le altre. Bassani raccontato attraverso le sue figure femminili’, è il tema dell’incontro organizzato in occasione della Giornata internazionale dei Diritti della Donna. Si terrà oggi, alle 16,30, al Centro Studi Bassaniani (via Giuoco del Pallone 15). Un percorso guidato attraverso letture tra le opere di Giorgio Bassani esposte per l’occasione. Giorgio Bassani nacque a Bologna il 4 marzo 1916 da una benestante famiglia ebraica originaria di Ferrara, figlio di Angelo Enrico Bassani (1885-1948), medico ginecologo e presidente della Spal tra il 1921 e il 1924, e di Dora Minerbi (1893-1987). Fratello di Paolo e Jenny (Eugenia), trascorse l’infanzia e l’adolescenza a Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Micòl e le altre, percorso di letture. Bassani e le sue figure femminili

Micol e Anna Banti, le donne raccontate da BassaniIl Meis organizza la conferenza “Da Micòl Finzi-Contini ad Anna Banti: il doppio volto del femminile in Bassani”: appuntamento al bookshop (via...

Leggi anche: “Radici di donna, futuro di comunità”: a Balestrate la rassegna dedicata alle figure femminili

Approfondimenti e contenuti su Micòl e le altre, percorso di letture....

Temi più discussi: Micòl e le altre. Bassani raccontato attraverso le sue figure femminili — Ferrara Terra e Acqua; Micòl e le altre, percorso di letture. Bassani e le sue figure femminili; Micòl e le altre: Bassani raccontato attraverso le sue figure femminili; So che tu mi ascolterai, so che tu mi aiuterai, un romanzo come anatomia di una rinascita.

Micòl e le altre: Bassani raccontato attraverso le sue figure femminiliDove sei: Homepage > Lista notizie > Micòl e le altre: Bassani raccontato attraverso le sue figure femminili ... cronacacomune.it

Micol e Anna Banti, le donne raccontate da BassaniConvegno al Meis domenica 8 marzo: le figure reali e immaginarie che lo hanno caratterizzato ... msn.com

“Calendars of Lucky and Unlucky Days” di Micòl Di Teodoro presenta l’edizione completa e lo studio critico di tutti i papiri torinesi contenenti i cosiddetti “Calendari dei giorni fasti e nefasti”, una delle più affascinanti espressioni della cultura letteraria e divinator - facebook.com facebook