Letture in note | da Radici torna l' appuntamento mensile per i più piccoli

Domenica 22 febbraio, alle ore 11, da Radici torna Letture in note, l'appuntamento mensile per bambine e bambini da 1 a 3 anni - a cura di Chicca Cosentino - per ascoltarsi, per ascoltare e per sentire insieme. Parole, note e immagini costruiscono un ambiente sonoro intimo in cui chitarra e voce narrante giocano un gioco di rimandi, si rincorrono o camminano insieme, si esaltano a vicenda. Il sentiero per arrivare alle storie è un sentiero da attraversare con tutti i sensi. A piedi nudi, adulti e bambini, incontreranno terra, sassi, sabbia, toccheranno radici, raccoglieranno conchiglie e scopriranno piccoli tesori nascosti poi ci si siede a terra e si va tutti allo stesso ritmo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose.

La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.

