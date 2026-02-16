Letture in note | da Radici torna l' appuntamento mensile per i più piccoli
Domenica 22 febbraio, alle ore 11, da Radici torna Letture in note, l'appuntamento mensile per bambine e bambini da 1 a 3 anni - a cura di Chicca Cosentino - per ascoltarsi, per ascoltare e per sentire insieme. Parole, note e immagini costruiscono un ambiente sonoro intimo in cui chitarra e voce narrante giocano un gioco di rimandi, si rincorrono o camminano insieme, si esaltano a vicenda. Il sentiero per arrivare alle storie è un sentiero da attraversare con tutti i sensi. A piedi nudi, adulti e bambini, incontreranno terra, sassi, sabbia, toccheranno radici, raccoglieranno conchiglie e scopriranno piccoli tesori nascosti poi ci si siede a terra e si va tutti allo stesso ritmo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Storie Golose, in biblioteca tornano le letture per i più piccoli
La Biblioteca Provinciale riprende le iniziative dedicate ai più piccoli con le letture ad alta voce di Storie Golose.
Appuntamento in musica con “Dai cori al cuore”: protagonisti Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo
La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Note da Park City su The Moment di Charli XCX; Le pagine diventano note al teatro Pazzini; Letture da ombrellone o attazzamento: Ettore Mularoni presenta il suo primo libro; Eventi segnalati dai Comuni.
Nasce Letture Musicali: quattro concerti d’estate a cura dell’Associazione Le 7 NoteArezzo, 11 giugno 2024 – L’ Associazione Le 7 Note presenta una nuova rassegna di concerti in un luogo simbolico della città: il chiostro della Biblioteca Città di Arezzo. Quattro sono gli ... lanazione.it
Letture e note al Museo: #WAGNER A Parigi, nel 1840, vengono gettate le basi per una delle più feconde, celebri e complesse amicizie della storia della musica: quella tra Liszt, all'epoca il pianista più acclamato d’Europa, e Wagner, un giovane compositor - facebook.com facebook