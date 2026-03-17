A Ortisei, nella Val Gardena, la primavera porta giornate più lunghe e paesaggi che uniscono prati fioriti e cime ancora innevate. Le passeggiate tra i borghi diventano più piacevoli, mentre il relax si sposa con la scoperta di un ambiente naturale che si risveglia. I primi fiori si affacciano sui prati e nei boschi, creando un quadro di contrasti tra colori vivaci e neve.

La primavera a Ortisei, e in generale nella Val Gardena, ha un fascino particolare. Le giornate cominciano ad allungarsi e i primi fiori colorano prati e boschi, mentre le cime più alte restano ancora innevate, offrendo un contrasto di colori suggestivo. Indubbiamente, i mesi primaverili sono un periodo ideale per vivere la montagna con calma: passeggiate nel fondovalle, escursioni facili, visite a borghi storici dell’Alto Adige e momenti di relax e wellness nel proprio hotel. Insomma, Ortisei è la scelta giusta per chi vuole scoprire o riscoprire la Val Gardena, alternando natura, cultura, wellness e relax. Scegliere l’hotel giusto per una vacanza primaverile. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Primavera a Ortisei: passeggiate, borghi e relax nel cuore della Val Gardena

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