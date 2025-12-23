Sci alpino i promossi e bocciati tra Val Gardena Val d’Isere e Alta Badia Goggia c’è Kristoffersen no

L’analisi delle recenti competizioni di sci alpino tra Val Gardena, Val d’Isère e Alta Badia evidenzia i risultati dei principali atleti. Tra promossi e bocciati, spicca la conferma di Sofia Goggia, che si è distinta nel superG, mentre Kristoffersen non ha ottenuto gli esiti sperati. Un panorama che riflette le attuali dinamiche della stagione, con atleti in fase di consolidamento e altri ancora in cerca di continuità.

PROMOSSI. SOFIA GOGGIA: la bergamasca centra il successo in superG, il 27° della sua carriera in Coppa del Mondo e conferma di essere in un momento di crescita importante. Dopo il già buon avvio di St. Moritz, la nostra portacolori impressiona anche sulle nevi francesi. Anche se in discesa si mangia le mani per un errore che la allontana da podio e vittoria, si rifà con gli interessi nella gara domenicale. Il suo percorso di avvicinamento verso i Giochi Olimpici procede nel migliore dei modi. MARCO ODERMATT: ok, non vince nella “sua” Gran Risa nel gigante, laddove dominava la scena ormai da 5 anni, ma nel complesso ha vissuto un fine settimana nel quale ha messo in ghiaccio con mesi di anticipo la sua ennesima Sfera di Cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

