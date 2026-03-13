Tra il 1943 e il 1945, durante un periodo di guerra, Massimo Della Pergola, giornalista ebreo della Gazzetta, ideò il Totocalcio mentre si trovava in un campo di internamento. Sono passati vent'anni dalla sua scomparsa. Dopo due mesi in Val Gardena, il Cesena si prepara a tornare in serie B.

Vent’anni fa se ne andava Massimo Della Pergola, l’uomo che regalò agli italiani l'illusione che la vita si declinasse con l’1-X-2. A lui dobbiamo infatti l’invenzione della schedina del Totocalcio, gioco che - con tanti altri - vive nel lampo di un ricordo nella memoria collettiva. Come spesso capita nello snodarsi di certe vite avventurose - quella di Della Pergola fu una vita da romanzo - il destino che gli avrebbe dato fama eterna se ne stava nascosto nel posto più impensabile, tra le brande del campo di internamento svizzero a Pont de la Monge, dove il giornalista (era una firma della Gazzetta dello Sport) - ebreo perseguitato dalle leggi razziali - aveva trovato riparo dopo la fuga da Trieste, la città dov’era nato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Due mesetti in Val Gardena se pareggerà il Cesena": vent'anni senza l'inventore della schedina

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