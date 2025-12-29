Il pranzo insieme dopo il lavoro poi la lite e le coltellate | Così Anna Tagliaferri ha tentato di difendersi prima di essere uccisa dal compagno

Oggi a Cava de’ Tirreni si svolgono i funerali di Anna Tagliaferri, imprenditrice di 40 anni uccisa dal suo compagno. La vicenda ha avuto inizio con un pranzo tra i due, che si è concluso in tragedia dopo una lite. Durante l’episodio, Anna avrebbe tentato di difendersi, ma è stata colpita mortalmente. La comunità si stringe nel dolore per questa perdita.

Si terranno oggi, lunedì 29 dicembre i funerali di Anna Tagliaferri, la 40enne imprenditrice uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno Diego Di Domenico. L'intera comunità si prepara a stringersi attorno alla famiglia, colpita da una tragedia che ha lasciato sgomenta la città.Il femminicidio si è.

