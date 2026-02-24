Furibonda lite nel piazzale della stazione | arrivano sette pattuglie della polizia

Una violenta lite nel piazzale della stazione ha scatenato l’intervento di sette pattuglie della polizia, chiamate per sedare la rissa. La discussione è degenerata in urla e colpi, creando sconcerto tra i presenti. Dopo alcuni minuti, le sirene hanno riempito l’area, segnalando l’arrivo degli agenti. La scena si è conclusa con alcuni individui portati via in fretta, mentre i testimoni osservavano in silenzio.

Prima le urla, poi i colpi. Infine le sirene, una dietro l’altra, a squarciare il silenzio del lunedì sera. E lampeggianti blu ovunque: ben sette le auto della polizia piombate sul piazzale della stazione di Brescia dopo una chiamata al numero unico per le emergenze. È stata una serata ad alta tensione, quella di ieri, tra lo scalo ferroviario e l’area antistante. Tutto sarebbe partito da una lite furibonda tra due giovani uomini. Uno dei due, di origine africana, appariva fuori controllo — forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dalle parole grosse si è passati in un attimo ai fatti: calci, pugni, spintoni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Troupe televisiva aggredita nel piazzale della stazione: fermato il responsabileUn giovane italiano di origini sudamericane ha aggredito un cameraman di una troupe Mediaset nel piazzale della stazione, causando l’intervento della polizia. Ennesima lite tra ubriachi nella zona della stazione di Porta Nuova, interviene la poliziaUna lite tra ubriachi ha scatenato l’intervento della polizia nella zona di Porta Nuova a Pescara.