Associazioni ecologiste | A Firenze basta incentivi a mobilità con combustibili fossili

L’Alleanza fiorentina per la giustizia ecologica, sociale e climatica ha criticato il prossimo bando del Comune di Firenze sulla rottamazione dei veicoli più inquinanti, evidenziando come gli incentivi alla mobilità con combustibili fossili siano controproducenti. Secondo l’associazione, è fondamentale puntare su soluzioni sostenibili per favorire una vera transizione ecologica e ridurre l’impatto ambientale della città.

Firenze, 16 gennaio 2026 - "Basta sussidi ai fossili: Firenze sia avanti, non retroguardia". Così, in una nota Alleanza fiorentina per la giustizia ecologica, sociale e climatica in merito al bando "di prossima uscita del Comune di Firenze per la rottamazione dei veicoli più inquinanti". "Con sorpresa e rammarico apprendiamo che, nonostante le ripetute prese di posizione del mondo ecologista negli ultimi due anni e le numerose proposte alternative avanzate — dal sostegno al car sharing e al car renting, alle minicar elettriche, fino alla rottamazione con rinuncia all'auto privata — il Comune di Firenze si appresta a varare un nuovo bando da due milioni di euro per la rottamazione dei veicoli più inquinanti che, pur includendo alcune misure condivisibili, prevede ancora incentivi per l'acquisto di auto a benzina, Gpl e metano", spiegano.

