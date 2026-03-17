Le previsioni meteo annunciano un ritorno del freddo e della neve in Italia, con condizioni di tempo instabile che coinvolgono vento e pioggia. La primavera, che sembrava vicina, sembra essere solo un'illusione, poiché le temperature scendono e si prevedono nuove perturbazioni. Le regioni interessate si preparano a un'ondata di maltempo che durerà almeno alcuni giorni.

Il primo accenno di Primavera, con le temperature che a Roma hanno toccato anche i 20 gradi, è stata soltanto un'illusione. Bisognerà aspettare prima di pensare al cambio di stagione e a indossare maglioni e giubbotti più leggeri. Fin dal tardo pomeriggio di martedì 17 marzo le nuvole torneranno su alcune zone del centro tra Marche meridionali, basso Lazio, Abruzzo e Molise, tempo instabile anche sulla Sicilia e la Calabria con massime che arriveranno fino ai 16 gradi. Il tempo si farà sempre più perturbato nella giornata di mercoledì 18 marzo con l'arrivo di un impulso instabile dai Balcani accompagnati da venti di Bora e Grecale. La costa adriatica dall'Emilia Romagna alla Puglia dovrebbe essere quella più colpita, ma le piogge non risparmieranno anche le zone interne della Toscana, il Lazio e il Sud peninsulare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Previsioni meteo: la primavera è solo un'illusione, torna il freddo e la neve

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