Sempre più persone cercano di ridurre il proprio impatto ambientale, adottando comportamenti più sostenibili. Tuttavia, molte volte si sottovaluta come anche la cura di un animale domestico possa contribuire alle emissioni di gas serra. È importante riflettere sulle proprie scelte quotidiane per vivere in modo più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

« «Sono vegetariana da più di dieci anni. Non per motivi di salute o perché non mi piace il sapore del pollo e della carne: è una scelta di vita che ho fatto per ridurre il mio impatto sul pianeta. Eppure, due volte al giorno, tutti i giorni, verso amorevolmente una tazza di crocchette a base di carne in una ciotola e la poso davanti al cane da 25 chili che ho adottato, un meticcio husky di nome Loki». Inizia così l’articolo di Claire Elise Thompson su Grist ripreso qui da Internazionale. Come spiega la giornalista, non si tratta di accusare i nostri cani dei mali del mondo ma di mettere a fuoco un paradosso con cui condividiamo pasti e carezze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stiamo sempre più attenti alle nostre scelte, evitando gli sprechi e i comportamenti che comportano più emissioni. Ma spesso ignoriamo che avere e nutrire un animale domestico è proprio uno di questi comportamenti

