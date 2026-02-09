Premier League | Arsenal e City vincono e allungano sul Villa United e Chelsea in scia

Arsenal e Manchester City continuano a vincere e allungano sui inseguitori. I due club hanno conquistato altri tre punti nelle loro partite e rafforzano la loro posizione in classifica. Dietro, Villa, United e Chelsea restano in scia, pronti a sfruttare ogni occasione per tornare in corsa. La stagione si fa sempre più avvincente e nessuno ha ancora deciso chi prenderà il comando.

