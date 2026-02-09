Premier League | Arsenal e City vincono e allungano sul Villa United e Chelsea in scia
Arsenal e Manchester City continuano a vincere e allungano sui inseguitori. I due club hanno conquistato altri tre punti nelle loro partite e rafforzano la loro posizione in classifica. Dietro, Villa, United e Chelsea restano in scia, pronti a sfruttare ogni occasione per tornare in corsa. La stagione si fa sempre più avvincente e nessuno ha ancora deciso chi prenderà il comando.
Londra (Gran Bretagna) 9 febbraio 2026 – Continua la sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City in vetta alla classifica, in una Premier League dove è ancora tutto da decidere in ogni ordine di classifica. I gunners dominano contro il Sunderland, mentre i Citizens ribaltano il Liverpool in una sfida ricca di colpi di scena. Continuano la loro strsicia di vittorie anche Manchester United e Chelsea, entrambe al quarto successo consecutivo in campionato, spingendo i Reds a - 4 dalle prime cinque. Dietro continua il digiuno di successi del Tottenham, mentre il West Ham vince lo scontro diretto salvezza contro il Burnley e si porta a -3 dalla zona salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
