I luoghi del cuore | finanziamento per il restauro della porta della libertà della cattedrale di Troia Fai i primi tre la fontana antica di Gallipoli

Il Fondo Ambiente Italiano sostiene il restauro di luoghi simbolo del patrimonio italiano, tra cui la porta della Libertà della cattedrale di Troia Fai e la fontana antica di Gallipoli. Questi interventi mirano a valorizzare le aree interne e periferiche, riconoscendo l’importanza di preservare e tutelare i luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia e significato culturale. Un impegno per rafforzare il patrimonio diffuso del nostro Paese.

Di seguito un comunicato diffuso dal fondo ambiente italiano: L'Italia più fragile, quella delle aree interne e delle periferie, è la protagonista dei nuovi interventi de "I Luoghi del Cuore". Venti progetti in undici regioni, da Nord a Sud, selezionati attraverso il bando legato alla XII edizione del censimento, riceveranno un contributo economico dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo: 700mila euro in totale, la cifra più alta mai stanziata a sostegno del programma, che andranno a beneficio di luoghi poco noti o poco valorizzati, spesso a rischio, che incarnano e raccontano la nostra civiltà, l'identità italiana, la memoria collettiva e costituiscono un patrimonio di storia, arte e natura ricchissimo e vario.

