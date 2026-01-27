Giornata della Memoria a Montopoli | concluso il restauro della scritta murale dedicata a Mario Susini

La Giornata della Memoria a Montopoli celebra il restauro della scritta murale dedicata a Mario Susini. Iniziative locali proseguono per mantenere viva la memoria storica e promuovere valori di riflessione e rispetto, coinvolgendo la comunità in ricordi e testimonianze significative.

Proseguono a Montopoli Valdarno le iniziative legate alle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2026. Sabato 31 gennaio, alle ore 11, nella frazione di Capanne, si terrà l'inaugurazione ufficiale del restauro della storica scritta murale dedicata a Mario Susini, 'Martire dell'idea'.

