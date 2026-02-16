Meloni torna a Niscemi | Mercoledì il decreto 150 milioni per case indennizzi e messa in sicurezza
Giorgia Meloni è tornata a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone danneggiate dal ciclone Harry e annunciare un nuovo decreto. La premier ha dichiarato che mercoledì sarà approvato un provvedimento da 150 milioni di euro, destinati a ricostruire case, risarcire i danni e rafforzare le infrastrutture. La visita si è concentrata sulle aree più colpite, dove sono già iniziati i lavori di messa in sicurezza.
(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a cominciare da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune di Niscemi. “Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono”, ha annunciato la presidente del Consiglio. Per Niscemi abbiamo ”un commissario straordinario, che è il capo della protezione civile, il prefetto Fabio Ciciliano, perché – ha spiegato Menoli – non volendo perdere neanche un giorno di tempo così siamo già operativi con la struttura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
