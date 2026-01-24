VIDEO | Un secolo di Porta Santo Spirito Il rettore | Celebriamo il passato guardiamo al futuro
Porta Santo Spirito celebra il suo centenario con una serie di iniziative previste per il 2026. Durante una conferenza stampa, il rettore ha sottolineato l'importanza di valorizzare il passato e proiettarsi verso il futuro, coinvolgendo la comunità in un percorso di memoria e rinascita. Un'occasione per riflettere sulla storia del quartiere e condividere progetti per il suo sviluppo futuro.
Con una conferenza stampa partecipata e sentita, Porta Santo Spirito ha ufficialmente dato avvio alle celebrazioni per il centenario dalla sua fondazione, presentando il calendario delle iniziative che accompagneranno l’intero anno 2026, anno simbolo per la storia e l’identità del quartiere. Un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
