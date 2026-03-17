Poste Italiane bilancio in continuità

Poste Italiane ha presentato il bilancio 2025, che mostra una crescita costante rispetto agli anni precedenti. La società continua a diversificare le sue attività e a investire nella componente digitale, mantenendo una linea di sviluppo stabile e coerente. Il documento evidenzia un andamento positivo in termini di risultati finanziari e di espansione dei servizi offerti.

Il bilancio 2025 di Poste Italiane conferma una linea di continuità che negli ultimi anni si è fatta sempre più evidente: crescita graduale, diversificazione delle attività e rafforzamento della componente digitale. Non ci sono svolte clamorose, ma una traiettoria coerente, che emerge con chiarezza dai principali indicatori. Sul piano operativo, i dati mostrano un andamento positivo in tutte le principali aree. Aumentano i volumi dei pacchi, spinti dall’e-commerce, e resta positiva la raccolta nel risparmio gestito, sia nelle polizze vita sia nei fondi comuni. Crescono anche i depositi della clientela retail, sostenuti da un contesto di tassi favorevole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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