poste italiane selezioni aperte

Poste Italiane apre le selezioni nella provincia di Perugia per candidati interessati a intraprendere un percorso di formazione e sviluppo professionale come consulenti finanziari. L’opportunità è rivolta a persone motivate e desiderose di crescere nel settore dei servizi finanziari, offrendo un ambiente di lavoro stabile e qualificato. Le selezioni sono aperte, consultate i requisiti e candidati per entrare a far parte di un’azienda leader nel settore dei servizi postali e finanziari.

Poste Italiane ricerca in provincia di Perugia candidati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. L’opportunità è rivolta a laureati o laureandi, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, con spiccata attitudine relazionale, capacità di comunicazione e orientamento al risultato. Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, delle normative vigenti in materia e un forte interesse per il settore degli investimenti e della consulenza. Le risorse selezionate parteciperanno a un percorso formativo dedicato, finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche e all’inserimento in un ambiente dinamico e meritocratico, con reali possibilità di crescita professionale per poi confrontarsi direttamente con il lavoro in ufficio postale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

