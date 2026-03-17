Porto-Stoccarda ritorno ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026 si gioca tra Porto e Stoccarda. I portoghesi, reduci dalla vittoria per 2-1 nella gara d’andata, cercano di mantenere il vantaggio, mentre i tedeschi devono vincere per passare il turno. La partita si svolge in una cornice di grande attesa e sarà possibile seguirla in diretta su alcuni canali e piattaforme online.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I lusitani, forti della vittoria ottenuta per 2-1 all’andata, cercherà di sfruttare il vantaggio accumulato per chiudere il discorso qualificazione, mentre ai tedeschi servirà un’impresa per ribaltare il risultato. Porto-Stoccarda si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso l’EStadio do Dragao. PORTO-STOCCARDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani vivono un momento davvero positivo: oltre al successo europeo, comandano la Primiera Liga, tanto da potersi permettere anche un pò di turnover. La squadra di Farioli ha chiuso al quinto posto la fase a campionato dell’Europa League con 17 punti, a dimostrazione della sua solidità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Porto-Stoccarda, ritorno ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Stoccarda-Porto, andata ottavi Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Roma-Stoccarda, settima giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Approfondimenti e contenuti su Porto Stoccarda ritorno ottavi Europa... Temi più discussi: Pronostico Stoccarda-Porto: analisi e probabili formazioni 12/03/2026 Europa League; Stoccarda - Porto (1-2) Europa League 2025; Live Porto - Stoccarda - Europa League: Punteggi & Highlights Calcio - 19/03/2026; I temi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Pronostico Stoccarda-Porto: Farioli deve spezzare la maledizione esternaStoccarda-Porto è un ottavo di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Europa League, ritorno ottavi: Roma-Bologna sfida clou all'OlimpicoIl calendario dei ritorni degli ottavi di finale di Europa League è stato definito, promettendo sfide decisive. Grande attesa per il derby italiano tra Roma e Bologna, che si affronteranno allo Stadio ... it.blastingnews.com Come sta andando il Porto di Farioli Giovedì sera è arrivata una vittoria pesante a Stoccarda, che può valere il sogno ‘Triplete’ (1/4) x.com 12.03.2026 VfB Stuttgart - FC Porto, Stuttgart with flag FC Porto upside down - facebook.com facebook