Stoccarda-Porto andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Stoccarda e Porto si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. La partita si gioca in Germania e vede le formazioni schierate con probabili titolari pronti a dare il massimo. La gara sarà trasmessa in diretta e può essere seguita su canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre cercano di mettere in campo la miglior strategia per avanzare nel torneo.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. I tedeschi vogliono spingere il più avanti possibile il loro sogno europeo, mentre I lusitani puntano sulla loro esperienza europea. Stoccarda-Porto si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso la Mhpa Arena. STOCCARDA-PORTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono reduci da buone stagioni e vogliono cominciare a dire la loro anche in Europa. La squadra di Hoeness è arrivata undicesima nella fase a girone unico e per accedere agli ottavi hanno dovuto superare il Celtic ai playoff. Attualmente ricopre la quarta posizione in Bundesliga e punta ad arrivare in fondo in Europa League per assicurarsi un posto in Champions. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

