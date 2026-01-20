Roma-Stoccarda settima giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Roma e Stoccarda si affrontano nella settima giornata di Europa League 20252026, in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi. Entrambe le squadre sono pari in classifica e cercano punti importanti per migliorare la loro posizione nel girone. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la settima giornata del girone unico di Europa League 20252026. Entrambe le squadre appaiate in classifica con gli stessi punti, si giocano le possibilità di accedere direttamente agli ottavi. Roma-Stoccarda si giocherà giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico. ROMA-STOCCARDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo essersi ripreso, anche se solo momentaneamente, il quarto posto in campionato con la vittoria di Torino, i giallorossi cercano di mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. Il cammino della squadra di Gasperini in Europa League è iniziato con una vittoria a Nizza, per poi subire due bruschi stop casalinghi contro Lille e Viktoria Plzen, salvo poi riprendersi grazie a due successi in traferta in Scozia contro Rangers e Celtic, intervallati dalla vittoria casalinga contro il Midtjlland. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma-Stoccarda, settima giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Roma-Midtiylland, quinta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Europa League: programma settima giornata; Bundesliga, rallenta lo Stoccarda prima della Roma: solo pari con l'Union Berlino; Roma-Stoccarda di Europa League, pronto il piano sicurezza per l’invasione tedesca. Arbitri Europa League, Roma-Stoccarda all'inglese Brooks. Squadra greca per il Bologna - (ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' l'inglese John Brooks l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Roma-Stoccarda, gara della settima giornata. tuttomercatoweb.com Roma-Stoccarda: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi si preparano alla sfida del 22 gennaio, fondamentale per proseguire il percorso in Europa League. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... ilromanista.eu #RomaStoccarda, dirige #Brooks: le designazioni arbitrali #ASRoma #EuropaLeague x.com La Roma torna al lavoro a Trigoria Archiviata la vittoria contro il Torino, la Roma è già concentrata sulla prossima sfida di Europa League contro lo Stoccarda. La squadra è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, con mister Gas facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.