Portaerei Gerald Ford la più grande e potente al mondo | le tecnologie i reattori nucleari e i caccia a bordo

Il portaerei Gerald Ford, la più grande e potente al mondo, ha completato con successo le prove in mare nel Mar della Virginia, confermando la sua capacità di operare con le più avanzate tecnologie militari. Con 334 metri di lunghezza e un dislocamento di oltre centomila tonnellate, questa nave rappresenta un capolavoro di ingegneria, dotata di un sistema di catapulte elettromagnetiche (Emals) che sostituisce le tradizionali a vapore, e di reattori nucleari che le garantiscono autonomia e potenza senza precedenti. A bordo, i caccia F-35B e altri aerei stealth sono pronti

Trecentotrentaquattro metri di lunghezza, un dislocamento di oltre centomila tonnellate. A bordo è dotata di tecnologie uniche al mondo come il sistema Emals (Electromagnetic Aircraft Launch System), che permette un lancio più rapido degli aerei. La portaerei Usa Gerald R. Ford, la più avanzata della Marina Usa, ha ricevuto l'ordine di salpare dal Mar dei Caraibi verso il Medio Oriente dove è già presente da un paio di settimane la "collega" Uss Abraham Lincoln. L'equipaggio della nave, racconta il New York Times, è stato informato della decisione giovedì, secondo quattro funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato perche non autorizzati a parlare pubblicamente della decisione.