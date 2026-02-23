Investita lungo la strada donna ferita e portata al San Donato

Da arezzonotizie.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita lungo la strada SR73. La causa sembra essere stata una distrazione del conducente di un'auto che non ha frenato in tempo. I passanti hanno subito chiamato il 118: l'ambulanza è arrivata alle 18.10 e l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente nel tardo pomeriggio lungo la Sr73. Alle 18,10 circa è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. I soccorritori hanno raggiunto l’intersezione con via Padre Teodosio dove un pedone era stato investito. Si tratta di una donna di 61 anni. La donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto presente l'auto infermierizzata, blsd della Misericordia di Arezzo e polizia municipale. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Donna accoltellata per strada: ferita e portata in ospedale, caccia all’aggressoreUn' donna è stata ferita con un coltello e portata in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi.

Donna investita mentre attraversa sulle strisce a Como: 41enne portata al Sant'AnnaUna donna di 41 anni è stata investita mercoledì sera in via Dottesio a Como.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Bambina di 3 anni morta investita da un'auto nel Pratese; Bimba di tre anni morta investita da un'auto nel Pratese | Sarebbe sfuggita al controllo della madre; Prato, bambina di tre anni muore investita da un’auto nella strada sotto casa; Muore a 3 anni travolta e uccisa da un'auto a Prato.

investita lungo la stradaSfugge alla madre e attraversa la strada, bambini di tre anni muore investita da un’autoUna bambina di circa tre anni è morta dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Inutili i soccorsi: i ... blitzquotidiano.it

investita lungo la stradaBambina di 3 anni morta investita da un'auto: è sfuggita al controllo della mamma vicino casaUna bambina di circa 3 anni è morta stasera, domenica 22 febbraio, dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località ... leggo.it