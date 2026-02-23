Investita lungo la strada donna ferita e portata al San Donato

Una donna è rimasta ferita dopo essere stata investita lungo la strada SR73. La causa sembra essere stata una distrazione del conducente di un'auto che non ha frenato in tempo. I passanti hanno subito chiamato il 118: l'ambulanza è arrivata alle 18.10 e l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente nel tardo pomeriggio lungo la Sr73. Alle 18,10 circa è stato attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. I soccorritori hanno raggiunto l’intersezione con via Padre Teodosio dove un pedone era stato investito. Si tratta di una donna di 61 anni. La donna è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso di Arezzo. Sul posto presente l'auto infermierizzata, blsd della Misericordia di Arezzo e polizia municipale. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

