Napoli auto Polizia Municipale incendiata davanti al comando di Saviano

Una vettura della Polizia Municipale è stata incendiata davanti al comando di Saviano, Napoli. L’episodio, riportato da fonti ufficiali, evidenzia un incidente che ha coinvolto le forze dell’ordine nella zona. Le autorità stanno accertando le cause e le circostanze dell’accaduto, mentre le forze di sicurezza si sono attivate per garantire la sicurezza pubblica e condannare il fatto.

(Adnkronos) – Una autovettura della Polizia Municipale è stata data alle fiamme davanti al Comando di Saviano, Napoli. Sul caso sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente disposto l'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l'area interessata da parte delle forze di

