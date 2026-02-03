Ospedale Apuane la diagnosi diventa ‘tascabile’ | donato un ecografo wireless alla pneumologia

L’ospedale Apuane di Massa ha ricevuto un nuovo strumento per la diagnosi. Si tratta di un ecografo wireless donato alla pneumologia, che permette di fare controlli più rapidi e più precisi. Ora i medici possono muoversi più facilmente tra i pazienti, senza essere legati a grandi apparecchiature. La tecnologia tascabile aiuta a migliorare le cure ai pazienti oncologici, rendendo tutto più semplice e immediato.

MASSA – La tecnologia medica diventa tascabile e si mette al servizio dei pazienti oncologici. La pneumologia dell’pspedale Apuane di Massa ha un nuovo alleato. Si tratta di un ecografo palmare di ultima generazione, consegnato ufficialmente questa mattina, 31 gennaio. Il dispositivo è un dono dell’associazione Diversamente splendidi. Da anni il gruppo è attivo sul territorio per raccogliere fondi a sostegno della sanità pubblica, con un occhio di riguardo per le patologie tumorali. Lo strumento (un Vscan Air Cl) cambierà il modo di lavorare in corsia. Niente più carrelli ingombranti. La sonda è wireless e trasmette immagini ad altissima risoluzione direttamente su tablet o smartphone.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Ospedale Apuane Un gesto d’amore: ecografo wireless donato all’Utin nella Giornata della prematurità Intelligenza artificiale contro l’amiloidosi cardiaca: all’ospedale Sant’Anna arriva l’ecografo che anticipa la diagnosi Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ospedale Apuane Argomenti discussi: Nuovo ecografo palmare alla Pneumologia dell’ospedale Apuane; Nuovo ecografo per la Pneumologia dell’Ospedale delle Apuane: Così ci aiuterà nell’indagine sui tumori; Cure ‘umanizzate’ al Noa. Coinvolte cento persone tra pazienti e caregiver; Svenimenti improvvisi: esperti a confronto al Noa su diagnosi rapide e cure della sincope. #, # ' # Si è svolta nell’ambito dell'ambulatorio di Pneumologia dell'ospedale Apuane, la consegna ufficiale dell' - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.