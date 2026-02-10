A Sulmona studenti pubblicano foto su TikTok con saluti nazisti e svastica l' ira della preside del liceo Vico

Cinque studenti del liceo Vico di Sulmona sono stati indagati dopo aver pubblicato su TikTok una foto con saluti nazisti e una svastica. La preside dell’istituto ha espresso forte disappunto e ora si valutano le misure da adottare contro i ragazzi. La scuola si trova sotto shock e si aspetta che le autorità facciano chiarezza su quanto accaduto.

Cinque studenti del liceo Vico di Sulmona sono indagati dopo aver pubblicato una foto su TikTok con saluti nazisti e svastica. Per i ragazzi, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l’ipotesi di reato è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. L'inchiesta della Procura Cosa è successo al liceo Vico di Sulmona Il post del liceo Vico di Sulmona Cosa prevede il reato L’inchiesta della Procura La Procura del Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha avviato un’indagine che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque studenti del liceo Vico di Sulmona, con l’ipotesi di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Cinque studenti di Sulmona, tra i 16 e i 17 anni, sono finiti sotto indagine.

Argomenti discussi: Bandiera e saluto fascista, girano video a scuola e lo pubblicano sui social.

Bandiera con svastica e saluti nazisti a scuola, i video finiscono su TikTok: indagati 5 studenti a SulmonaCinque ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni di Sulmona sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che su TikTok sono stati postati video ... fanpage.it

Bandiera e saluto fascista, girano video a scuola e lo pubblicano sui social(ANSA) - SULMONA, 09 FEB - Un video girato a scuola nel quale fanno il saluto fascista ed esibiscono una bandiera del regime, poi postato sui social: scattano, quindi, le perquisizioni nelle case di a ... gazzettadiparma.it

