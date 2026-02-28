L’espansione delle carte Pokémon | dal gioco alle collezioni milionarie

Recentemente, una carta Pokémon raffigurante un Pikachu illustrator è stata venduta all’asta da Goldin per 16,5 milioni di dollari. Si tratta di uno dei casi più rilevanti nell’ambito delle collezioni di carte, che hanno visto un’espansione significativa negli ultimi anni. Questa singola vendita ha attirato l’attenzione sul valore crescente delle carte Pokémon, ormai considerate oggetti di grande interesse economico.

LA CRESCITA. L’ultimo caso è stato forse uno dei più eclatanti: la carta Pokémon raffigurante un Pikachu illustrator, è stata venduta dalla casa d’aste americana Goldin per 16,5 milioni di dollari. La stessa carta era stata acquistata nel 2021 per 5,3 milioni e la vendita ha generato un guadagno del 211%. «Ci sono anche alcune riviste di economia in cui analisti consigliano agli investitori di inserire alcune carte da collezione nel loro portafoglio, per diversificare gli investimenti. Soprattutto carte sportive che negli Stati Uniti valgono tanto, ma a noi non piace molto quel mondo così spinto, quel creare hype sui social sul valore delle carte è pericoloso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

