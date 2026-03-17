POCO X8 Pro | Il nuovo Re della fascia media tra potenza e autonomia record

Da defanet.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il POCO X8 Pro è stato presentato come un nuovo modello nella fascia media, dotato di una batteria da 6.500 mAh, di un chip Dimensity 8500 Ultra e di una certificazione IP69K. La recensione dettagliata del dispositivo analizza le sue caratteristiche principali, evidenziando le prestazioni di potenza e autonomia. Il telefono si rivolge a chi cerca un equilibrio tra funzionalità avanzate e resistenza.

Scopri la recensione completa del POCO X8 Pro: batteria da 6.500 mAh, chip Dimensity 8500 Ultra e certificazione IP69K. Il miglior smartphone 2026 per qualitàprezzo Il mercato degli smartphone nel 2026 ha un nuovo protagonista che promette di scuotere le fondamenta della fascia media: il POCO X8 Pro. Presentato ufficialmente a marzo 2026, questo dispositivo non è solo un aggiornamento incrementale, ma un vero e proprio manifesto della filosofia "Power to the People" di POCO. Con l'introduzione del nuovo chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra e una gestione energetica che sfida le leggi della fisica, il POCO X8 Pro si candida come il Best Buy assoluto per chi cerca prestazioni da flagship senza svuotare il portafoglio. 🔗 Leggi su Defanet.it

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