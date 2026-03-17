Pippo Franco, sua moglie e il figlio sono stati rinviati a giudizio per aver falsificato certificati medici attestanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid. La vicenda riguarda l’uso di documenti fraudolenti per ottenere il green pass. La decisione di procedere legalmente è stata presa in seguito alle indagini sulla presunta falsificazione di certificati medici. Il processo avrà luogo nei prossimi mesi.

Finisce a processo la vicenda dei falsi certificati che attestavano l’avvenuta vaccinazione anti covid rilasciati per consentire ai pazienti di ottenere il green pass. Tra gli imputati, c’è anche il comico Pippo Franco, insieme ad alcuni componenti della sua famiglia. Ma non sarebbero stati solo loro a partecipare a questo presunto giro di certificazioni fasulle. Sono infatti in tutto diciotto le persone per cui ieri è stato disposto il rinvio a giudizio con l’accusa, per tutti, di falso in atto pubblico. Per capire cosa sia successo, bisogna riavvolgere il nastro di quasi cinque anni, fino all’estate del 2021. La vicenda In Italia in quel momento riaprono bar e ristoranti, oltre alle frontiere per viaggiare verso l’estero. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pippo Franco rinviato a giudizio, falsi certificati medici per avere il green pass: con lui anche la moglie e il figlio

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