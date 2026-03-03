Nel 2022, al tribunale di Varese si sono svolti i processi a 5 medici e 20 pazienti accusati di aver partecipato a un giro di green pass falsi. Dopo le udienze, il giudice ha emesso le sentenze di assoluzione, dichiarando che il fatto non sussiste. I coinvolti erano imputati di false attestazioni in atti pubblici legate all’uso di certificazioni non valide.

Sono stati assolti dal tribunale di Varese i 5 medici e 20 pazienti imputati nel 2022 per "giro di certificati fake per no vax" Si chiude con un’assoluzione piena il procedimento sui presunti Green pass falsi che nel 2022 aveva portato a processo cinque medici di base e venti pazienti accusat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Green pass falsi, assolti 5 medici e 20 pazienti imputati nel 2022 di falso in atto pubblico: “Il fatto non sussiste”

Leggi anche: Proteste "no Green pass", tutti assolti i portuali di Trieste perché "il fatto non sussiste", Puzzer: "La gente come noi non molla mai"

Processo "A Ruota Libera", tutti assolti gli imputati perché il fatto non sussisteTutti assolti da tutti i reati contestati perché il fatto non sussiste gli imputati coinvolti nell’inchiesta denominata “A Ruota Libera”.

Contenuti utili per approfondire Green pass

Discussioni sull' argomento Falsi green pass: a processo i 50 assolti; Rassegna stampa di lunedì 2 marzo 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it.

Falsi certificati per avere il green pass, assolti tutti i 19 imputati: Il fatto non sussisteNel fascicolo erano stati coinvolti anche professionisti e presunti intermediari, oltre a numerosi soggetti indicati come no vax che avrebbero cercato il documento per continuare a lavorare senza va ... varesenews.it

Processo Green pass falsi. Ausl Romagna parte civile, 75 imputati e 118 accuseGreen pass falsi: l’Ausl Romagna si è costituita parte civile nei confronti dei due principali imputati. La vicenda è tornata l’altro ieri in aula davanti al gup di Rimini Raffaella Ceccarelli, in ... ilrestodelcarlino.it

Il leader anti green pass dopo l’assoluzione dei manifestanti di Trieste: «Difendevamo il nostro posto di lavoro con in mano un rosario, dissero che eravamo le nuove Br. Qualcuno adesso chieda scusa». - facebook.com facebook