Pioggia e infiltrazioni dentro l’Archiginnasio di Bologna l’allarme | Un tesoro a rischio

A Bologna, l’Archiginnasio si trova ad affrontare un problema di infiltrazioni d’acqua causate dalla pioggia. Le infiltrazioni interessano le sale che ospitano libri storici e le aree affrescate dell’edificio, che rischiano danni significativi. L’allarme è stato lanciato da chi lavora e si interessa alla struttura, che rappresenta un patrimonio culturale della città.

Bologna, 17 marzo 2026 – Piove, ma non certo nel pineto. Piove dentro l’Archiginnasio, fra preziosi libri storici e sale affrescate. L’allarme arriva dal sindacato Fp-Cgil che annuncia di avere avviato un percorso che mette sotto la lente le biblioteche comunali di Bologna “per mettere in luce la situazione in cui versa un settore vitale per la cultura della nostra città”. E il viaggio è iniziato proprio dall’Archiginnasio, “ la più grande dell’Emilia Romagna che custodisce alcune migliaia di manoscritti, decine di migliaia di edizioni antiche, archivi, preziose collezioni di disegni, stampe, fotografie. Un tesoro che rappresenta un pilastro della cultura storica e artistica cittadina”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e infiltrazioni dentro l’Archiginnasio di Bologna, l’allarme: “Un tesoro a rischio” Articoli correlati Pioggia dentro l'aeroporto di Fiumicino ai terminal 1 e 3 per infiltrazioni d'acqua: passeggeri postano videoLa forte pioggia a Fiumicino ha creato disagi anche all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma. Via Giotto, infiltrazioni dall’argine. Cittadini in allarme: "Rischio crolli"Tornano a farsi sentire i residenti di via Giotto lungo il Torrente Bagnolo preoccupati per le infiltrazioni nell’argine che potrebbero compromettere...