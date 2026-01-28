Via Giotto infiltrazioni dall’argine Cittadini in allarme | Rischio crolli

I residenti di via Giotto sono tornati a segnalare infiltrazioni dall’argine lungo il Torrente Bagnolo. Sono in allarme perché temono che il muro di contenimento possa cedere, provocando allagamenti nei seminterrati e, in casi peggiori, un crollo di uno degli edifici della zona. Le preoccupazioni aumentano mentre le piogge delle ultime settimane sembrano aver aggravato la situazione. Ora la paura è che si possa arrivare a un intervento urgente per evitare danni più gravi.

Tornano a farsi sentire i residenti di via Giotto lungo il Torrente Bagnolo preoccupati per le infiltrazioni nell'argine che potrebbero compromettere la stabilità del muro di contenimento, con il rischio di allagamenti nei seminterrati vicini e peggio con il rischio di crollo di un immobile di via Giotto. La mail inviata dai cittadini è stata recapitata alla Regione Toscana, al Comune di Montemurlo, ai Vigili del Fuoco, al Difensore Civico, al Prefetto di Prato e all' Autorità di Bacino. Secondo i residenti, "la situazione è aggravata dalla forte pressione sul versante dell'argine ". Già in passato, il professor Enio Paris aveva segnalato che le infiltrazioni potevano provocare danni rilevanti.

