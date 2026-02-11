Ieri sera, la Juventus Women ha affrontato il match nello stadio di Torino, un impianto che Wälti definisce “speciale”. La giocatrice svizzera ha detto di sentirsi pronta e di credere di poter competere contro tutte le avversarie. Ha anche negato di soffrire la pressione, anche se in Italia il calcio femminile è diverso rispetto ad altri paesi. La squadra si prepara a scendere in campo con fiducia, convinta di poter fare bene anche in questa occasione.

Wälti: «Possiamo giocarcela con tutte. Lo Stadium con la Juventus Women è ancora più speciale. In Italia il calcio femminile è diverso». Le parole. Lia Wälti, centrocampista di livello internazionale della Juventus Women e grande colpo dell’ultima estate, ha parlato a Tuttosport alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League con il Wolfsburg. PARTITA CHE VALE UNA STAGIONE – « Sicuramente è il modo giusto per definirla, anche se disputare la Champions League è già di per sé una grande motivazione: è il sogno di qualsiasi giocatrice viverla, confrontarsi con le migliori squadre d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Wälti: «Possiamo giocarcela con tutte. Lo Stadium è speciale, in Italia il calcio femminile è diverso. Ma non è vero che patisco…»

