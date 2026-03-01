Furto alla fiera antiquaria ad Arezzo preso di mira un banco in piazza Grande

Un furto si è verificato alla fiera antiquaria di Arezzo, con ignoti che hanno preso di mira un banco in piazza Grande. Sono stati rubati due modellini di macchinine da collezione per un valore totale di circa 400 euro. Nessuna persona è stata arrestata o fermata in relazione all’episodio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Arezzo, 1 marzo 2026 – F urto alla fiera antiquaria ad Arezzo. Ignoti hanno preso di mira un banco in piazza Grande, dal quale sono stati sottratti due modellini di macchinine da collezione per un valore complessivo di circa 400 euro. C'è stato anche un raid vandalico in corso Italia dove alcuni espositori hanno denunciato il taglio dei teloni che coprivano i rispettivi stand. Sugli episodi indaga la polizia di Stato.