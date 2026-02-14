Grande confusione sotto il cielo delle fondazioni di Arezzo

Arezzo si trova al centro di una polemica tra le due principali fondazioni della città, Arezzo Intour e Guido d’Arezzo, che gestiscono rispettivamente il turismo e la cultura. La causa della confusione sono le differenze tra i loro modelli organizzativi e le relazioni con i sindacati, che alimentano tensioni e malintesi tra i dipendenti e le istituzioni locali. Un esempio concreto è la recente disputa sui finanziamenti pubblici, che ha acceso ulteriori discussioni sulla gestione delle risorse.

L'attacco di Giacomo Nebbiai della Cgil: "Dove sono la coerenza nelle relazioni sindacali e il rispetto dei diritti dei lavoratori?" Unico Comune di riferimento: Arezzo. Due fondazioni distinte – Arezzo Intour (turismo) e Guido d'Arezzo (cultura) – con modelli organizzativi e relazioni sindacali molto diversi. "Si tratta di una situazione di confusione che non possiamo più accettare – dichiara Giacomo Nebbiai, segretario generale della Fp Cgil Arezzo. Non è in discussione l'autonomia delle singole fondazioni, ma la coerenza nelle relazioni sindacali e il rispetto dei diritti dei lavoratori". Il sindacato Fp Cgil denuncia un forte disordine nelle fondazioni che gestiscono il settore del turismo e della cultura ad Arezzo. La Corte d'appello di Firenze riconosce il sottoinquadramento di un dipendente della Fondazione Arezzo Intour mentre ai Direttori delle fondazioni si applica un contratto diverso da quello di Federcul