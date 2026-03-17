Peter Thiel a Roma Marketing politico sotto mentite spoglie

Peter Thiel si trova a Roma, dove è stato visto in diverse zone del centro. Durante la visita, è stato seguito da persone interessate a capire le sue attività e le sue impressioni, mentre si muoveva tra incontri e appuntamenti pubblici. La sua presenza ha attirato l’attenzione di osservatori e giornalisti, che hanno cercato di seguire i suoi spostamenti e di capire il motivo della visita nella capitale italiana.

Intervista Alessandro Mulieri, autore di «Tecno Monarchi»: «Si parla di apocalisse invece che di Palantir, usato in Iran e dall’Ice» Intervista Alessandro Mulieri, autore di «Tecno Monarchi»: «Si parla di apocalisse invece che di Palantir, usato in Iran e dall’Ice» “Inseguito” per le vie del centro da chi cerca di raccontare le sue “lezioni” e avere un’idea di chi vi partecipa, Peter Thiel sembra seguire nella capitale una strategia pubblicitaria tutta incentrata sul mistero. Ma la lista dei partecipanti alla sua prima lezione – domenica a Palazzo Taverna – è assai poco impressionante. Nessun grande nome della curia né della politica, anche se inquieta la presenza di diversi studenti dell’Angelicum. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Peter Thiel a Roma, «Marketing politico sotto mentite spoglie» Articoli correlati Peter Thiel a Roma, l'eterno ritorno dell'AnticristoDal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina. Leggi anche: Peter Thiel: chi c’era ieri a Roma per l’Anticristo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peter Thiel Temi più discussi: Peter Thiel e l’Anticristo, il mistero delle conferenze sfumate a Roma; I No Kings contro il miliardario Peter Thiel a Roma: Oligarca con le mani sporche di sangue; Sì, Peter Thiel di Palantir sarà a Roma per parlare dell’Anticristo; L’Anticristo della Silicon Valley: Peter Thiel, Roma e la tentazione tecnocratica. Peter Thiel, chi è l'imprenditore Usa che a Roma parlerà anche del concetto di AnticristoLeggi su Sky TG24 l'articolo Peter Thiel, chi è l'imprenditore Usa che a Roma parlerà anche del concetto di Anticristo ... tg24.sky.it Il Pellegrino del Silicio. L’oracolo di Palo Alto, Peter Thiel a Roma, o dell’Anticristo come progetto politico (Alfonso Bruno)C’è qualcosa di profondamente romano – nell’accezione più arcana del termine – nell’immagine di Peter Thiel che percorre le vie dell’Urbe per tenere lezioni segrete sull’Anticristo a pochi passi dal c ... farodiroma.it Peter Thiel vuole sconfiggere l'Anticristo con la religione della tecnologia. Ma Roma non si fa incantare. Di Pasquale Annicchino x.com Peter Thiel, il miliardario fondatore di PayPal e Palantir, è sbarcato nella Capitale per tenere lezioni private dedicate al tema dell'Anticristo, un argomento che definisce "dramma importante per l'Occidente". L'evento di ieri, 15 marzo, il primo seminario, ha avut - facebook.com facebook