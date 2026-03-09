Peter Thiel a Roma l' eterno ritorno dell' Anticristo

Dal 15 al 18 marzo, a Roma, è previsto l’arrivo di Peter Thiel, che parteciperà a un evento incentrato sulla sua visione del mondo e sul tema dell’Anticristo. L’interessato, noto imprenditore e investitore, discuterà di argomenti legati alle sue convinzioni e alle sue riflessioni, attirando l’attenzione di pubblico e media. La sua presenza si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche su temi religiosi e filosofici.

Dal 15 al 18 marzo arriva a Roma Peter Thiel, in piena Quaresima, per parlare della sua visione del mondo e dell’Anticristo, un tema che lo affascina. Thiel è il fondatore della società Palantir (nome mutuato dal Signore degli Anelli), leader mondiale nel campo della raccolta dati, della sorveglianza e dell’intelligence. Ma è anche il grande sponsor del cattolico JD Vance. Saranno tre le conferenze sull’Anticristo (solo su invito, a porte chiuse e strettamente off the record, quindi niente telefoni, niente registrazioni, divieto di divulgazione). Non c’è conferma ma secondo HP una delle sedi delle conferenze sarà l’Angelicum, dove ha studiato Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

