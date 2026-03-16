Peter Thiel | chi c’era ieri a Roma per l’Anticristo

Ieri pomeriggio a Roma, nel Palazzo Taverna tra piazza Navona e Castel Sant’Angelo, si è tenuto un evento con la presenza di Peter Thiel. Il palazzo, che un tempo ospitava gli Orsini, oggi viene utilizzato per convegni e incontri pubblici. La riunione ha attirato diverse persone, mentre l’attenzione si è concentrata sulla figura di Thiel e sul contesto dell’appuntamento.

Domenica pomeriggio, Palazzo Taverna, tra piazza Navona e Castel Sant’Angelo. Un tempo ci abitavano gli Orsini, oggi ci si organizzano convegni. Con una capienza massima di 165 posti. È questa la segretissima location scelta da Peter Thiel, creatore di PayPal e di Palantir, per parlare di religione, modernità e Anticristo. Mentre gli dedicano uno striscione di benvenuto al Colosseo, il primo sostenitore di Donald Trump nella Silicon Valley e creatore di JD Vance sa però come conservare la suspense: «So che vi state chiedendo chi sia l’Anticristo. Risponderemo all’ultima lezione ». Ovvero nella quarta prevista questa settimana. Ma chi c’era ieri a sentire l’ideologo della tecnodestra? E cosa vuole davvero Peter Thiel? L’anima nera della Silicon Valley. 🔗 Leggi su Open.online

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