Pesca Cannisti Renazzesi Colmic al nono posto con la coppia Marco Govoni-Luca Melandri

Nel campo di gara del Circondariale di Ostellato si è svolta la prima competizione nazionale del 2026 organizzata dalla Fipsas. La coppia composta da Marco Govoni e Luca Melandri, rappresentanti dei Cannisti Renazzesi Colmic, si è classificata al nono posto. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti e si è conclusa con l'assegnazione del primo titolo nazionale dell'anno.

Il campo di gara del Circondariale ad Ostellato ha assegnato il primo titolo nazionale di questo neonato 2026, dal punto di vista agonistico, della Fipsas. Poco pescato nelle due giorni sul Circondariale, per fortuna ha aiutato la stagione, media pescato di circa 1,9 kg. a concorrente. Vittoria finale per la coppia Nicola Lerco e Brjan Damoli del Team Romagna, che si aggiudicano il titolo di campioni d’Italia, migliore tra le ferraresi in gara la coppia della Cannisti Renazzesi formata da Marco Govoni e Luca Melandri, che ha chiuso al nono posto assoluto. Nel prossimo fine settimana, il tratto di campo di gara di Ponte Eredità a Medelana sul Navigabile vedrà la disputa delle prime due prove del Club Azzurro Seniores e la selezione degli Stoppers. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pesca, Cannisti Renazzesi Colmic al nono posto con la coppia Marco Govoni-Luca Melandri Articoli correlati Modena - Spezia 3-0 | Nuova gioia al "Braglia" nel segno di De Luca, gialli a +10 sul nono postoGialli travolgenti, coraggiosi e di nuovo vincenti tra le mura amiche dopo un mese. Leggi anche: Dalle moto alla consolle da dj: Marco Melandri e Alessandro Bruno lanciano la nuova hit romagnola Approfondimenti e contenuti su Cannisti Renazzesi Colmic Argomenti discussi: Pesca sportiva, a Ostellato assegnato il primo titolo italiano del 2026. Pesca, Cannisti Renazzesi Colmic al nono posto con la coppia Marco Govoni-Luca MelandriIl campo di gara del Circondariale ad Ostellato ha assegnato il primo titolo nazionale di questo neonato 2026, dal punto ... sport.quotidiano.net Pesca. Cannisti Renazzesi sul podio in Coppa ItaliaAntonio Servidei è campione italiano dei Bancari e Assicurativi 2025. Sono state tante le attività che hanno coinvolto gli agonisti della pesca sportiva ferrarese, e su tutte va sicuramente menzionato ... ilrestodelcarlino.it