Dalle moto alla consolle da dj | Marco Melandri e Alessandro Bruno lanciano la nuova hit romagnola

Dalle moto alla musica, Marco Melandri e Alessandro Bruno si sono messi in gioco con una nuova hit romagnola. I due amici di Ravenna, che si conoscono da sempre, hanno deciso di collaborare, passando dalla pista alle consolle. Melandri, ex pilota di moto, ha scelto di esplorare il mondo della musica insieme a Bruno, che è già un DJ noto nella zona. La canzone sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati locali.

"Io e Marco Melandri ci conosciamo da quando eravamo bambini. Siamo entrambi di Ravenna, eravamo addirittura vicini di casa. Lui si era appena affacciato al mondo delle moto, io al mondo della musica. Ora che anche lui si è ritirato ed è arrivato nel mio mondo, quello dei dj e della musica, un.

