Nel tardo pomeriggio di ieri, nel parcheggio di un ristorante a Vigarano Mainarda, sei persone sono state denunciate dopo aver aggredito tre ragazze con minacce e violenza. L'episodio si è verificato intorno alle 18 e le giovani sono state colpite da un gruppo di individui che le ha attaccate all’esterno del locale. La polizia ha identificato i sei coinvolti e avviato le procedure legali.

Vigarano Mainarda (Ferrara), 17 marzo 2026 – Aggrediscono tre giovani donne nel parcheggio di un ristorante: identificate e denunciate sei persone. Si è conclusa in meno di 48 ore l’attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Vigarano Mainarda, che ha portato all’identificazione e alla denuncia dei colpevoli. La lite e l'aggressione nel parcheggio. I fatti risalgono alla tarda serata del 13 marzo scorso quando, nel parcheggio di un noto esercizio di ristorazione della zona, una lite scaturita per futili motivi tra due gruppi di avventori è degenerata in violenza. Tre ragazze, poco più che ventenni, sono state fatte oggetto di pesanti minacce e aggressioni fisiche da parte di un gruppo di persone che, subito dopo l'evento, si era allontanato rapidamente dal luogo per far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pesanti minacce e botte fuori dal ristorante: tre ragazze aggredite dal branco. Sei denunciati

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