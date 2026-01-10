A Brescia, un uomo di 25 anni di origine marocchina è stato arrestato dopo aver rapinato tre connazionali, sottraendo anche due orologi di lusso. L’episodio si è verificato recentemente, coinvolgendo un gruppo di uomini. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato uno dei sospetti, mentre gli altri sono stati denunciati. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Brescia, 10 gennaio 2026 – Un uomo di 25 anni di origine marocchina è stato arrestato dopo avere rapinato tre suoi connazionali, a cui sono stati asportati, tra gli altri, due orologi di lusso. All’uomo finito in manette è stata revocata la protezione internazionale. L’aggressione. Le tre vittime della rapina sono state aggredite da un gruppo di altre tre persone, di cui due sono state denunciate, mentre solo uno è stato arrestato. Il 25enne appunto. Sono state minacciate con un’ arma da taglio e obbligate a consegnare gli oggetti che avevano con loro, di cui alcuni nuovi. Appena comprati e ancora nelle loro confezioni, all’interno di sacchetti della spesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre uomini rapinati a Brescia dal branco: un arrestato e due denunciati

