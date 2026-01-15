Maiora SpA SB confermata azienda top employer per il quarto anno consecutivo

Maiora SpA SB, leader nel settore della GDO nel Centro-Sud Italia, è stata confermata come azienda Top Employer per il quarto anno consecutivo. Con oltre 530 punti vendita e un team di più di 2800 collaboratori, l’azienda si distingue per il suo impegno nella crescita e nella qualità del lavoro. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione di Maiora alle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale del proprio personale.

Maiora, tra le principali realtà della GDO nel Centro-Sud Italia, presente sul territorio con più di 530 punti vendita (a gestione diretta e in franchising) e un team di oltre 2800 collaboratori e collaboratrici, è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo azienda Top Employer.

Maiora e Welfood: partnership per il benessere deicollaboratori - Maiora SpA SB riconferma l’attenzione nel creare un ambiente positivo per i propri dipendenti e presenta il nuovo servizio “Benessere 360” in collaborazione con Welfood. affaritaliani.it

