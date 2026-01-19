Cina culle mai così vuote | la popolazione cala per il quarto anno consecutivo

La Cina affronta un progressivo rallentamento demografico, con il tasso di natalità che nel 2025 ha raggiunto i livelli più bassi dalla nascita delle rilevazioni ufficiali nel 1949. Per il quarto anno consecutivo, la popolazione diminuisce, evidenziando le sfide del paese nel gestire il processo di invecchiamento e il calo delle nascite. Questa tendenza rappresenta un cambiamento importante nel quadro demografico del gigante asiatico.

(Adnkronos) – La Cina sprofonda in una nuova emergenza demografica. Nel 2025 il tasso di natalità ha toccato il livello più basso mai registrato dall’inizio delle rilevazioni nel 1949, mentre la popolazione è diminuita per il quarto anno consecutivo, confermando le difficoltà del gigante asiatico nel frenare l’invecchiamento e il declino demografico nonostante una lunga.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Culle piene in Mugello: nascite in aumento del 5% per il secondo anno consecutivoNel Mugello, le nascite registrano un incremento del 5% anche quest’anno, segnando il secondo anno consecutivo di crescita.

Leggi anche: Promesse non mantenute e risorse perse in mille rivoli, così le culle restano vuote

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Cina: inizia la stagione più fredda nell’11esimo mese del calendario lunare PECHINO (CINA) – Questa foto, scattata il primo gennaio 2026, mostra un visitatore mentre scatta fotografie ai fiori di susino dopo una nevicata nell’area panoramica di Gulongzhong, - facebook.com facebook

Cina: cucciolo di langur dal manto dorato avvistato nello Yunnan Un fotografo ha immortalato un momento magico a Mangshi, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, ritraendo una femmina di Shan State langur mentre culla tra le braccia il suo c x.com