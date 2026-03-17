A cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, si fanno più chiari i dettagli sulla sua eredità e sul figlio adottivo che ha ricevuto il ruolo di erede universale. Sono stati resi noti alcuni aspetti riguardanti la gestione dei beni e la figura che ha ottenuto questo incarico. La vicenda coinvolge direttamente l’erede e le procedure legali collegate.

A cinque anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, emergono nuovi dettagli sulla gestione della sua eredità e sulla figura dell’ erede universale. Al centro della vicenda c’è una scelta intima e a lungo rimasta riservata: quella di riconoscere un figlio adottivo, una decisione maturata negli ultimi anni di vita e legata a un rapporto costruito nel tempo. Leggi anche: Lutto per Raffaella Carrà: è morta la cugina Il desiderio di maternità e i figli “scelti”. Nel corso della sua vita, la celebre artista aveva più volte espresso il rimpianto per una maternità mancata. Dopo relazioni importanti, tra cui quella con Sergio Japino e in precedenza con Gianni Boncompagni, aveva tentato di avere un figlio, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché proprio lui!”. Raffaella Carrà, chi è il figlio adottivo ed erede assoluto

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